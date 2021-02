Serie A: 3-0 al Genoa, Inter +7 sul Milan e +10 su Juve

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - L'Inter batte il Genoa 3-0 e consolida il suo primato in classifica: sale a quota 56 punti, 7 in piu' del Milan che stasera gioca in casa della Roma e 10 in piu' della Juve, che ha una partita in meno, e dell'Atalanta.

Le partite della 24/a giornata del campionato di calcio di Serie A.

a Bologna : Bologna-Lazio 2-0 (giocata ieri) a Crotone : Crotone-Cagliari 0-2 a Milano : Inter-Genoa 3-0 a Napoli : Napoli-Benevento alle 18 a Roma : Roma-Milan alle 20,45 a Genova : Sampdoria-Atalanta 0-2 a La Spezia: Spezia-Parma 2-2 (giocata ieri) a Torino : Torino-Sassuolo rinviata al 17/3 a Udine : Udinese-Fiorentina 1-0 a Verona : Verona-Juventus 1-1 (giocata ieri) (ANSA).