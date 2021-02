Sportmax, la donna uscirà più forte dalla pandemia

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - E' la celebrazione di una femminilità "forte e alternativa", che parte dalle statue greche per arrivare a icone come Grace Jones e Annie Lennox, la collezione Sportmax per il prossimo inverno, che ha sfilato online a Milano.

Il punto di partenza è quella che Grazia Malagoli definisce una silhouette "totemica", pulita ed essenziale, ma stratificata. Così le giacche sartoriali sono infilate in gonne lunghissime che sfiorano il pavimento e si aprono leggermente sul fondo, così come fanno i nuovi leggings, da portare sotto gli abiti di cangiante taffetà o con le maglie di mohair sottile. E' una donna, quella immaginata da Grazia Malagoli, che "esce dalla pandemia più forte e decisa". "Non abbiamo assecondato - racconta la fashion director del brand - la voglia di relax che si sente in giro, questa collezione crea stimoli e voglia di innovazione, intercetta il desiderio di uscire e vuole essere di aiuto per tornare a tempi più gloriosi". Così il video della sfilata si apre fotografando il momento in cui un party finisce all'improvviso, per un corto circuito che fa crollare a terra i lampadari di cristallo. Ma poi la sorpresa: il tempo di riavvolge su se stesso e si torna indietro, all'inizio della festa, a quel momento di "energia e vitalità che vivremo - immagina la creativa - quando finirà la pandemia". E allora saranno abiti di jersey fluidi e lunghi, tuniche di pelle drappeggiate sui fianchi, maglie metalliche di strass e gilet gioiello da indossare sulle T-shirt o, perchè no?, anche a pelle nuda. (ANSA).