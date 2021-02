Moda: Myss Keta presenta sfilata Onitsuka Tiger

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - La rapper Myss Keta è la presentatrice del video della collezione del brand giapponese Onitsuka Tiger, che ha debuttato alla settimana della moda di Milano con il video 'Unfashionshow', dove appaiono anche il ballerino Gabriele Esposito e il visual artist Ozmo.

La collezione disegnata da Andrea Pompilio unisce elementi dal design minimalista per cappotti, abiti, pantaloni e gonne in nylon nero e grigio piombo, a una selezione di capi ispirata all'Himalaya e al trekking anni '70, caratterizzati da toni più accesi come l'arancio, il giallo e l'azzurro neon. Tra i capi più particolari, i pile lavorati con intarsi in radzimir di nylon e piping a contrasto di ispirazione vintage, e la tipica tuta in poliestere acetato degli anni '70 con stampate le grafiche disegnate da Toyoki Adachi, direttore artistico del marchio grafico tessile "nowartt". (ANSA).