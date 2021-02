Moda: Cividini lancia il pret-a-reporter

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - "Sostenibili, noi, lo siamo da sempre" dice Piero Cividini, che chiama la collezione per il prossimo inverno 'Pret-a-reporter' a ricordare che i capi, quando sono fatti con materiali di qualità e manifattura artigianale, sono fatti per durare.

Nessuna obsolescenza programmata per il cashmere della maison bergamasca: "la nostra è la filosofia di sempre, abbiamo lanciato le nostre maglie di cashmere 30 anni fa e ci hanno portati fino a qui - dice l'imprenditore e creativo - e nonostante tutto manteniamo le posizioni. Nei mercati stranieri serve una grande qualità per un prodotto di nicchia come il nostro: da noi vogliono il vero made in Italy con contenuti intrinseci e grande qualità dei tessuti" e magari quel guizzo di creatività, come la capsule 'wow' fatta di pezzi dipinti a mano come tele pittoriche, da inserire a piacere tra le proposte minimal della prossima stagione: il blouson in tessuto e i pantaloni ampi, la gonna plissé e le giacche tagliate a vivo, il parka in raso e i pantaloni di flanella o in velluto, gli chemisier con maniche in poliestere e gli abiti con costruzione a teli. (ANSA).