Congo:genitori Attanasio,caro figlio staremo vicino bimbe

(ANSA) - LIMBIATE (MONZA E BRIANZA), 27 FEB - "Caro figlio siamo distrutti dal dolore, ma dobbiamo essere forti per stare accanto a Zakia e alle tre splendide nipotine". È il messaggio dei genitori di Luca Attanasio, letto da un amico a conclusione del funerale pubblico a Limbiate, il paese in provincia di Monza e Brianza, dove l'ambasciatore ucciso in Congo era cresciuto.

I genitori di Luca hanno voluto anche rivolgere un pensiero al carabiniere Vittorio Iacovacci, morto insieme al figlio.

Terminata la messa il primo a ricordare Attanasio è stato il sindaco Domenico Antonio Romeo con la voce rotta dall'emozione.

Poi è stato il turno di altri amici. Un applauso alla fine ha accolto i discorsi e salutato l'uscita del feretro diretto al cimitero. (ANSA).