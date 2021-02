Beccaria, ritratto di famiglia in campagna

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - E' un ritratto di un giorno in famiglia in campagna, nell'Oltrepò Pavese, interpretato dalla stessa stilista e dai suoi 4 figli, il video con cui Luisa Beccaria presenta la sua collezione per il prossimo inverno, dedicata all'abbraccio, non solo fisico, ma di connessione con la natura e il proprio spirito.

Uno slow fashion fatto della leggerezza tipica del brand unita alla comodità del guardaroba da casa: così l'abito di chiffon è indossato sui leggins a piccoli fiori e abbinato al maxi-pull, la tuta si porta con il lupetto gentile, le bluse stampate con le lunghe gonne di lana o i pantaloni in velluto stretch.

Davanti al fuoco del camino, madre e figli danzato in abiti in velluto dévoré. (ANSA).