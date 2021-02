Genny sfila a Palazzo Reale, "uniamo le forze"

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - "Inizia dallo Scalone d'Onore del Piermarini, attraversa le Sale degli Arazzi e delle Colonne e arriva alla magnificenza originaria della gigantesca Sala delle Cariatidi" il viaggio nel patrimonio artistico e culturale italiano di Genny, che ha scelto Palazzo Reale come set della sfilata della collezione per il prossimo inverno, vista online a Milano moda donna.

Con il desiderio di riportare in vita in uno dei luoghi simbolo dell'arte, Sara Cavazza, direttore creativo di Genny, lancia un messaggio "di unione delle forze: una ripartenza positiva di cui ora tutti noi, e il Made in Italy che da sempre ci caratterizza, abbiamo più che mai forte e vivo bisogno".

Ispirata ai private member club londinesi, la collezione vede protagonisti stampe e decori floreali ripresi dai classici tessuti d'arredamento britannici, mentre i disegni dei servizi da tè in porcellana sono evocati attraverso voli di farfalle, anche ricamate sugli abiti da sera. (ANSA).