Da Coop 'Close the Gap' per parità di genere

Coop scende in campo per promuovere la parità di genere e lancia 'Close the Gap - riduciamo le differenze" una campagna fatta di azioni e impegni per combattere le disparità in cui saranno coinvolte tutte le cooperative di consumatori, i dipendenti, i soci e i fornitori di prodotto a marchio.

Coop, che è un grande datore di lavoro femminile (il 70% dei suoi 55.000 dipendenti è donna), oltre che un'organizzazione di soci dove sono donne più della metà dei soci attivi sui territori. Tra gli impegni concreti c'è quello di rendicontare i risultati sul fronte della parità di genere anno dopo anno.

Un'altra azione concreta di Coop per la parità di genere sarà quella di puntare sulla formazione, coinvolgendo tutti i dipendenti per sensibilizzarli alla cultura dell'inclusione, nei luoghi di lavoro e nelle relazioni con i consumatori. Anche i fornitori di prodotto Coop saranno coinvolti, verranno premiati ogni anno i comportamenti virtuosi che favoriscono la parità di genere. "Vogliamo percorrere con maggiore decisione la strada a favore di una cultura della diversità e dell'inclusione, con l'idea di darci obiettivi non di facciata - ha spiegato Marco Pedroni, Presidente Coop Italia e Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori) - I dati in nostro possesso fotografano una situazione migliore della media per quanto attiene ad esempio la composizione dei nostri consigli di amministrazione (oltre il 44% è donna) o la presenza di donne nei ruoli direttivi sul totale degli occupati (oltre il 32%)".

