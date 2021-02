COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - I dati del contagio continuano a peggiorare in tutta la Lombardia con il tasso di positività in crescita all'8,2%. Con 51.473 tamponi effettuati, sono 4.243 i nuovi positivi in regione con la città metropolitana di Milano che torna a essere la più colpita con 1.072 casi di cui 409 a Milano città. A Brescia 973 contagi. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+1) e negli altri reparti (+78). I decessi sono 44.

La situazione di Milano "desta preoccupazione", ha detto il dg dell'Ats Walter Bergamaschi, secondo cui "abbiamo un indice Rt che è passato a 1,16, in costante crescita ormai da diversi giorni, con una situazione all'interno delle scuole preoccupante".

Intanto una proposta è stata formulata dal presidente della Lombardia Attilio Fontana nell'ambito della Conferenza Stato Regioni: aumentare i vaccini in quei territori dove il virus è in crescita. "Abbiamo deciso - ha spiegato il governatore - di iniziare la somministrazione tempestiva di 30.000 prime dosi sul nostro territorio al confine tra le provincie di Brescia e Bergamo e per i Comuni in fascia rossa".

Un'altra arma per combattere il virus potrebbe essere quella messa a punto dai ricercatori della Fondazione Don Gnocchi e dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, il cui lavoro è in via di pubblicazione sulla rivista Scientific Reports. I ricercatori hanno sviluppato un nuovo test rapido per la rilevazione del virus SarsCov2 dalla saliva, che non solo permette di rintracciare la 'firma' della malattia, ma anche di valutarne la gravità: è il tampone spettromolecolare, che sfrutta una tecnologia già usata in fisica, chiamata spettroscopia Raman.

Infine, sul fronte sportivo, un piccolo focolaio è stato registrato all'Inter: gli amministratori delegati Alessandro Antonello e Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e il legale del club Angelo Capellini, oltre a un membro dello staff tecnico, sono risultati positivi al Covid-19. (ANSA).