Pugilato: venerdì riunione super a Milano targata Dazn

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Venerdì la grande boxe internazionale torna ad essere protagonista all'Allianz Cloud (ex Palalido) di Milano a partire dalle 19.15. Sarà infatti il capoluogo lombardo ad ospitare il primo evento di pugilato del nuovo anno, frutto della joint venture pluriennale tra Matchroom Boxing Italy, Opi Since 82 e DAZN.

Saranno ben 7 gli incontri in programma, con alcuni tra i pugili emergenti italiani più interessanti. La 'main card' vedrà in palio 4 titoli internazionali, e in particolare ci sarà il ritorno di Daniele Scardina che manca sul ring da oltre un anno a causa della pandemia. 'King Toretto' (18-0, 14 KO) riprende la stradt verso il sogno mondiale affrontando lo spagnolo Cesar Nunez (17-2-1, 9 KO) per il Titolo dell'Unione Europea dei pesi supermedi.

L'artista del knock out e campione internazionale dei pesi welter Maxim Prodan sarà chiamato a difendere la cintura contro il ferrarese Nicola Cristofori, mentre Nicholas Esposito sfiderà affronterà il campione d'Italia dei pesi welter Tobia Loriga (32- 8-3, 6 KO). Salirà sul ring anche Mirko 'Terminator' Natalizi (9-0, 6 KO) impegnato in un match nella categoria dei pesi superwelter.

Per la manifestazione DAZN mette in campo una una grande produzione internazionale e trasmetterà la serata live e in modalità on demand in oltre 200 territori, con oltre quattro ore di diretta a partire dalle 19.15. (ANSA).