Nove sanitari positivi dopo seconda dose

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - "In Lombardia abbiamo ad oggi nove operatori sanitari che pur avendo ricevuto la seconda dose del vaccino hanno manifestato la positività al virus": è quanto ha detto il direttore generale Welfare vicario, Marco Salmoiraghi, nel corso della Commissione Sanità in Regione Lombardia, precisando che "questo fa parte ampiamente del range di efficacia che viene riconosciuta ai vaccini, anche allo stesso Pfizer che ha una dichiarazione di efficacia del 95%".

Salmoiraghi ha spiegato quindi che "può capitare che ci siano positivizzazioni" anche dopo la seconda dose e "queste persone positive dopo il vaccino sono soggetti per i quali viene disposta d'ufficio la genotipizzazione per la ricerca delle varianti in modo da mettere in relazione l'eventuale efficacia maggiore o minore di un vaccino rispetto a una variante. Dei nove casi, quattro infatti sono risultati positivi alla variante inglese". (ANSA).