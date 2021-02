ANSA-IL-PUNTO/COVID: in Lombardia boom contagi a Brescia

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Sono 3.310 i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Lombardia, In terapia intensiva sono 406 (-2) mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.946 (+29). I morti sono stati 38, (totale complessivo: 28.184).

Per quanto riguarda le province il triste primato spetta a Brescia che vede i suoi casi salire da 506 a 901, mentre nella città metropolitana di Milano sono 773, di cui 333 a Milano città, seguita da Monza e Brianza (274), Varese (273), Como (260) e Bergamo (207).

E un allarme arriva dai medici di Brescia: "Sono indispensabili" le misure restrittive in città, secondo Ottavio di Stefano presidente Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Brescia. "Siamo stremati" ha detto.

Certo "non c'è terrore perché continuiamo ad avere quello dello spirito per cui ognuno di noi ha scelto di fare il medico, l'infermiere, il tecnico di laboratorio. Siamo stanchi e le misure restrittive secondo noi erano indispensabili, stavamo andando fuori tempo o forse - ha concluso - non so se ci siamo già andati. Dobbiamo mantenere alta la guardia nei focolai nelle zone dove si manifesta la presenza soprattutto con infezioni della variante inglese, bisogna intervenire chirurgicamente chiudendo facendo i tamponi e vaccinando".

"La situazione è sempre sotto attenzionamento. Se vediamo che ci sono dei dati preoccupanti si interviene. Per il momento non ci sono in programma nuove chiusure", ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di una conferenza stampa sul Piano Regionale Vaccini, rispondendo a chi gli chiedeva se ci fossero in programma nuove zone "arancioni rafforzate". (ANSA).