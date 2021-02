A2a: Mol preliminare a 1,2 miliardi, investimenti +111 mln

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - A2a ha chiuso il 2020 con un margine operativo lordo preliminare di 1,2 miliardi di euro, in lieve calo rispetto all'analogo dato precedente di 1,23 miliardi, incluse le poste non ricorrenti, con un Mol ordinario di 1,19 miliardi. In crescita gli investimenti, saliti di 111 milioni a quota 738 milioni di euro. In rialzo a 3,47 miliardi la posizione finanziaria netta, che a fine 2019 era di 3,15 miliardi. Ridotte di 1 milione le tonnellate di Co2 emesse direttamente dal Gruppo rispetto al 2019.

"I dati preliminari del 2020 - commenta l'amministratore delegato di A2a Renato Mazzoncini - confermano la capacità e la solidità del Gruppo in un anno caratterizzato dall'emergenza sanitaria, con uno scenario energetico fortemente penalizzante".

"Siamo riusciti - prosegue - a mantenere stabile la nostra redditività operativa e a contribuire allo sviluppo del Paese tramite investimenti a livelli record, saliti del 18% rispetto al 2019, la maggior parte dei quali coerenti con gli obiettivi dell'Agenda Onu 2030". "Il Piano Industriale presentato lo scorso gennaio - conclude il manager - poggia su solide basi e ha una chiara visione del futuro". (ANSA).