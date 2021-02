A Milano 'Bentornati al Museo',7 giorni di aperture e mostre

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Milano dà il 'Bentornati al museo' a tutti i cittadini con una settimana di eventi, in presenza e online, aperture, mostre che dal 2 al 7 marzo coinvolgeranno tutta la città e che corrisponderanno anche con la quinta edizione di 'MuseoCity'. Un modo per rimettere al centro l'arte e la cultura dopo mesi di chiusure dovute all'emergenza. Non a caso il tema di MuseoCity è 'I musei curano la città'. "Tenere aperti i luoghi d'arte e cultura, programmando e sostenendo l'impegno degli operatori pubblici e privati della città, è una necessità non più rimandabile - ha detto l'assessore alla Cultura del Comune, Filippo Del Corno -. Musei pinacoteche, luoghi espositivi sono sicuri e permettono anche un tracciamento efficace".

Dal 2 marzo a Milano riapriranno per la prima volta dal 4 novembre, solo nei giorni feriali come previsto dal governo, il Museo del Novecento, che si presenta al pubblico con un percorso rinnovato, il Museo di storia naturale, Fondazione Prada e WOW Spazio fumetto. Le più grandi artiste vissute tra '500 e '600 sono le protagoniste della mostra "Le signore dell'arte" che apre a Palazzo Reale, sempre dal 2 marzo. Sono invece 85 le istituzioni pubbliche e private che parteciperanno all'evento MuseoCity, che in questa edizione vuole sottolineare l'importanza delle istituzioni culturali anche nei momenti bui come quello che stiamo vivendo. Con l'itinerario 'Museo segreto' ogni istituzione potrà far conoscere una o più opere della propria collezione. Tanti anche gli eventi online e in podcast, ci sarà la possibilità di ammirare le opere d'arte in realtà aumentata o con visite virtuali. L'iniziativa si terrà in presenza solo se la Lombardia rimarrà in fascia gialla mentre se dovesse cambiare colore "trasferiremo quello che si potrà online", ha chiarito l'assessore Del Corno. (ANSA).