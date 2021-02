Moda: Petite Meller star video Alabama Muse

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - La cantante di 'Baby love' Petite Meller è la protagonista del video con cui il brand Alabama Muse di Alice Gentilucci racconta la sua coloratissima collezione di ecopellicce per il prossimo inverno.

Nei panni di una Venere in pelliccia, Petite Meller si muove tra Firenze e la Versilia in un video, girato da Lapo Quagli, che mixa le atmosfere di David Lynch e Quentin Tarantino con il gusto retrò del cinema anni 70 italiano. Per lei, pellicce ecologiche e coloratissime, dalla mongolia frisé, in bianco, viola, grigio, rosso al modello più esplosivo in cui il pelo viola si mischia con il kidassia giallo dei polsi. E poi lince e ghepardo versione cappottino con colletto, astrakan per il modello a kimono, mongolia, kidassia e capra in versione patchwork. "Sono tutti capi ignifughi perché i materiali - spiega la creativa - nascono per le divise dei pompieri giapponesi". (ANSA).