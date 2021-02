Moda: brand cinese sostiene Fondazione Cologni mestieri arte

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Lo scorso marzo in piena pandemia ha donato 10.000 mascherine e 200 visiere facciali al Comune di Milano, oggi la Shenzhen Women and Children Development Foundation, istituita nel 2016 dalla stilista cinese Hui Zhou Zhao, alla guida del marchio Hui, ha dato vita al progetto 'La via dell'artigianato' che prevede, tra le altre cose, di sostenere un tirocinio formativo nell'ambito del progetto "Una Scuola, un Lavoro. Percorsi di Eccellenza" della Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte.

Un'iniziativa che - viene spiegato - si inserisce nel quadro delle celebrazioni per i 70 anni dalla nascita del Made in Italy.

"Il nostro brand è da sempre vicino all'Italia - dichiara la stilista Hui Zhou Zhao, che a Milano presenta la collezione per il prossimo inverno del suo brand - con questo accordo fra la Hui Fund of Shenzhen Women and Children's Development Foundation e la Fondazione Cologni prosegue con energia e determinazione il nostro impegno a supporto del Made in Italy per una nuova via dell'artigianato". (ANSA).