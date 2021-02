Genovese: pm, no a perizia su audio 'Terrazza Sentimento

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - La Procura di Milano ha dato parere negativo alla richiesta avanzata al gip Tommaso Perna dalla difesa di Alberto Genovese, l'imprenditore in carcere da novembre per aver stordito con droghe e poi stuprato una 18enne ospite a una festa nel suo appartamento, di disporre una perizia sugli audio relativi alla telecamere interne dell'attico di lusso 'Terrazza Sentimento'. Audio che riguardano l'intera serata e di cui si chiede un'analisi da parte di esperti per verificare se la ragazza possa aver manifestato il suo consenso a ciò che è avvenuto successivamente.

Per gli inquirenti gli audio sono disturbati e, quindi, una perizia potrebbe lasciare spazio alle interpretazioni più disparate e non oggettive. La parola spetta al giudice. (ANSA).