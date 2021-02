Calcio: pronto un documentario sulla vita di Carlos França

(ANSA) - POTENZA, 22 FEB - "La fortuna non esiste" è il titolo del documentario sulla vita di Carlos Clay França - soprannominato "il bomber di Dio" - che ha lasciato il segno nelle tre stagioni giocate a Potenza (72 presenze e 39 gol).

Il film è stato prodotto da Cineteka con il contributo di Bcc Basilicata: è diretto dai registi lucani Stefano Tammaro ed Edoardo Bellino e sarà disponibile nella prossima primavera.

Racconta la vita di França dal suo arrivo in Italia dal Brasile e le sfide che ha affrontato, compresa quella della malattia. In particolare, il documentario si sofferma sulle imprese del calciatore a Potenza, in serie D nella stagione 2017-2018, che segna per i rossoblù il ritorno in Serie C, e per le due stagioni successive, prima del suo passaggio al Seregno (Serie D, girone B). Del racconto sono protagonisti lo stesso atleta e alcuni personaggi del calcio italiano, che lo hanno conosciuto da vicino e aiutato. (ANSA).