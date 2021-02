Festa Inter in campo, 'chi non salta rossonero è'

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Tutta la squadra in cerchio a metà campo e il coro "chi non salta rossonero è". Così i giocatori dell'Inter hanno festeggiato la vittoria per 3-0 nel derby contro il Milan. Lukaku e compagni sono andati poi sotto la Curva Nord, solitamente occupata dai tifosi interisti ma ovviamente vuota, per esultare tutti insieme dopo il successo che li lancia a +4 in classifica sui cugini rossoneri. (ANSA).