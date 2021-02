Calcio: migliaia tifosi Inter e Milan a San Siro per derby

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Cori, bandiere, petardi e fumogeni: circa 5000 tifosi dell'Inter si sono dati appuntamento nel piazzale del 'Baretto' di San Siro per supportare la squadra nel derby di oggi pomeriggio e altrettanti se non di più tifosi del Milan, probabilmente circa 7000, si sono dati appuntamento davanti all'ingresso 14, nel lato opposto dello stadio.

In entrambi i raduni non sono state rispettate le norme per il distanziamento, con grande ressa senza rispettare le normative anti-covid.

Molti hanno tenuto comunque la mascherina ma, con San Siro a porte chiuse, è tale la voglia di festeggiare e di vivere questa stracittadina tornata dopo anni a decidere il vertice della Serie A che le regole sono passate in secondo piano.

Gli ultrà dell'Inter hanno voluto ricordare con uno striscione Mauro Bellugi scomparso ieri: "Buon viaggio Bellugi eroe nerazzurro", dedicandogli anche cori durante la mattinata.

Limitati dalle transenne e controllati a distanza dalle forze dell'ordine, le manifestazioni - al di là delle normative anti covid non rispettate - non hanno creato problemi di ordine pubblico. (ANSA).