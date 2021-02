Vaccini: sindaco Bollate, mi sento preso in giro

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - "Ho chiesto la possibilità di realizzare la campagna vaccinale over 80 dando priorità ai nostri anziani e mi è stato risposto che non è possibile e poi leggo che il mio collega di Cologno Monzese annuncia, con tanto di presenza del consulente Guido Bertolaso, che il suo comune 'è felice di annunciare la vaccinazione di 500 anziani direttamente al domicilio!'. Scusate ma mi sento preso per il culo e insieme a me tutti i bollatesi!". Lo scrive su Facebook Francesco Vassallo, il sindaco di Bollate (Milano), uno dei 4 comuni della Lombardia in zona rossa.

"Sono un uomo delle istituzioni e rispetto le decisioni, le applico, in alcuni casi le condivido però non sopporto l'ipocrisia", aggiunge Vassallo.

"Dopo i fondi del Piano Lombardia ai sindaci amici anche il piano vaccinale piegato alle esigenze politiche. È la firma di Fontana e Moratti - commenta il consigliere regionale del Pd, Pietro Bussolati -. È inaccettabile assistere a spettacoli indegni come questo. Fontana e Moratti chiariscano i motivi di questa scelta e vi pongano rimedio immediatamente". (ANSA).