Pioli, Mandzukic out nel derby per lieve lesione

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - "Mandzukic ha avuto una lievissima lesione, già oggi lavorava. Mi auguro non sia un'assenza lunga, stava entrando in condizione": Stefano Pioli nella conferenza della vigilia del derby, annuncia che Mario Mandzukic non sarà a disposizione contro l'Inter.

Assente anche Bennacer, uscito infortunato nel match di Europa League, ma le sue condizioni sono meno gravi di quanto sembrava.

"Non ha avuto una ricaduta - spiega il tecnico del Milan - il muscolo fatica a trovare l'elasticità, spero di ritrovarlo a breve".

I rossoneri non scenderanno in campo puntando al pareggio, risultato che sarebbe comunque utile per la classifica del Milan: "Se approcci così una partita, sei più vicino alla sconfitta che alla vittoria. Andremo in campo per vincere, vogliamo costruire il gioco ma dovremo anche difendere. Ci giocheremo fino in fondo le nostre carte" (ANSA).