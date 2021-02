Covid: Brescia, attenzione nel weekend

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - "Abbiamo ancora alcuni mesi difficili prima che l'auspicata vaccinazione di massa prenda il ritmo e la dimensione che tutti vorremmo": il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, lo ha sottolineato in un post su Facebook in cui ha invitato a rispettare le regole basilari ovvero "mascherina e distanziamento minimo".

"Non possiamo accettare la mancanza di rispetto delle regole degli operatori. Per questo - ha aggiunto - ho sollecitato anche ieri la Prefettura affinché in questo fine settimana si presidi adeguatamente la città e si sanzionino i comportamenti scorretti".

Il suo però è soprattutto un appello ai "cittadini. fate attenzione e rispettate le disposizioni! Non basta la repressione in questo momento dove è concessa la libera circolazione, serve la testa e il senso civico. Usiamoli tutti e bene, per noi e per chi ci sta vicino". (ANSA).