Vaccini: Lombardia, prima dose domiciliare a un over 80

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Si è svolta in mattinata a Cologno Monzese, alle porte di Milano, la prima vaccinazione anti Covid domiciliare a un cittadino over 80 non in grado di muoversi dalla sua abitazione. Alla somministrazione ha partecipato tra l'altro anche il consulente del governatore Attilio Fontana per la campagna vaccinale, Guido Bertolaso. "Regione Lombardia dimostra con i fatti di lavorare sodo nell'interesse e a tutela della salute dei suoi cittadini - spiega il consigliere regionale Riccardo Pase, componente della commissione Sanità al Pirellone -. Questo dimostra non solo che il sistema di registrazione sul portale sta pienamente funzionando, ma anche l'efficienza della regia messa in atto da Bertolaso".

Saranno circa 500 i cittadini over 80 che usufruiranno della possibilità di essere vaccinati a domicilio nell'area nord milanese. (ANSA).