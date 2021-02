Real: dubbio Benzema contro l'Atalanta, Zidane è preoccupato

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Le condizioni fisiche di Karim Benzema tengono in ansia il Real Madrid, non tanto per la partita di domani sul campo del Vallodilid, quanto per il match d'andata degli ottavi di finale della Champions che giocherà mercoledì a Bergamo contro l'Atalanta. "Per noi è un giocatore importantissimo - ha detto in conferenza stampa Zinedine Zidane, allenatore dei 'blancos' -. Vediamo quali saranno le sue condizioni nei prossimi giorni, quindi decideremo se farlo giocare o meno. Non domani, però".

Benzema dovrebbe saltare il match della Liga a scopo precauzionale, ma non è detto che ci sia a Bergamo: il Real in Champions deve già fare a meno di Sergio Ramos, Carvajal, Rodrygo, Valverde, Odriozola, Marcelo, Hazard e Militao. Benzema è alle prese con un infortunio muscolare che, almeno finora, ha condizionato la sua stagione agonistica. (ANSA).