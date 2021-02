Prima visita di Silvio Berlusconi a Monzello

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Prima visita del patron del Monza Silvio Berlusconi oggi al centro sportivo della squadra cadetta a Monzello. Il presidente, alla vigilia dello scontro diretto con il Chievo, si è complimentato con la squadra per i risultati si qui raggiunti e per il calcio espresso, sicuro che senza le assenze causate dal Covid il Monza avrebbe più punti in classifica. Berlusconi si è poi soffermato su aspetti comportamentali legati al fair play in campo, tema a lui molto caro, raccomandandosi di non infierire sugli avversari in caso di due gol di scarto e aiutare il giocatore rivale a rialzarsi se si commette un fallo duro. (ANSA).