Difesa Genovese chiede perizia su audio di 'Terrazza Sentimento'

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - La difesa di Alberto Genovese, l'imprenditore del web in carcere da novembre per aver stordito con droghe e stuprato una 18enne, ha chiesto al gip di Milano di disporre una perizia fonica sugli audio relativi alla telecamere interne dell'attico di lusso 'Terrazza Sentimento'. Un perizia che, da quanto si è saputo, sarebbe utile per verificare, secondo la difesa, se la ragazza abbia o meno dato il consenso e, quindi, che può incidere, per la difesa, sull'accusa di violenza sessuale. Sull'istanza dovrà decidere il gip Tommaso Perna, nelle indagini dell'aggiunto Letizia Mannella e del pm Rosaria Stagnaro. (ANSA).