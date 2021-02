Da Maicon a Berti, carica dei tifosi dell'Inter per il derby

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Il sorriso del 'colosso' Maicon, il ricordo di Bergomi - che segnò il primo gol con la maglia dell'Inter in un derby - il racconto di Beppe Baresi che sfidava il fratello rossonero Franco, le emozioni di Chivu, le parole di Riccardo Ferri, che dice di aver difeso una città e non solo una porta, ma anche Berti, uno dei più amati dal popolo nerazzurro: l'Inter carica i tifosi con un video emozionale pubblicato sui propri social con immagini d'archivio dei derby più salienti della storia del calcio.

A due giorni dalla supersfida scudetto di Milano, che si giocherà in uno stadio vuoto senza il calore dei tifosi, il club nerazzurro chiama a raccolta i propri supporter per una sfida che deciderà gli equilibri della Serie A: il Milan - lontano solo un punto - tenterà il contro-sorpasso, l'Inter prima in classifica vuole difendere il proprio primato e continuare la cavalcata fino alla conquista dello scudetto. (ANSA).