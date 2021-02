Covid: zona rossa a Mede, prefettura dispone posti di blocco

(ANSA) - PAVIA, 19 FEB - Un piano di controlli mirati per "garantire l'osservanza delle misure più restrittive previste per la nuova classificazione, anche con l'istituzione di posti di blocco ai confini comunali, per monitorare gli spostamenti".

E' quanto deciso alla Prefettura di Pavia nel corso di una riunione di coordinamento delle forze dell'ordine in seguito all'inserimento del comune di Mede (Pavia), in Lomellina, tra le quattro "zone rosse" individuate in Lombardia dalla Regione.

Il provvedimento, scattato alle 18 di mercoledì 17 febbraio, proseguirà sino al prossimo 24 febbraio. Nel comunicato della Prefettura di Pavia si ricorda inoltre che "per quanto concerne la popolazione scolastica, l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha previsto la didattica a distanza per tutti gli studenti residenti nei comuni classificati in 'zona rossa', anche se frequentanti istituti in altri comuni". (ANSA).