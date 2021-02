COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Con 51.894 tamponi effettuati, sono 3.724 i nuovi casi positivi, con un tasso di positività in crescita al 7,1% (ieri 5,9%). Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+5) e negli altri reparti (+17). I decessi sono 33.

Nonostante i dati in aumento, la Lombardia resta comunque gialla. La conferma è arrivata dal governatore Attilio Fontana, che lo ha annunciato su Facebook. "Siamo intervenuti - ha spiegato il presidente - con limitazioni localizzate per contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai. Azioni mirate a mantenere la Lombardia il più possibile libera da restrizioni".

Soddisfatta anche l'assessora al Welfare, Letizia Moratti. La Lombardia in zona gialla, ha scritto, è "utile a garantire la laboriosità del tessuto lombardo" e riconosce "l'impegno di tutti i cittadini nell'osservare scrupolosamente le regole anti contagio dettate dal Ministero della Salute, confermando che soltanto uniti potremo sconfiggere la pandemia". "Sono molto contenta - ha aggiunto Moratti - del grande lavoro svolto dal commissario Guido Bertolaso che ha consentito l'avvio della campagna di vaccinazione con numeri al di sopra delle aspettative".

Le vaccinazioni agli over 80 proseguono dunque a ritmo serrato. Sono stati 3.823 gli anziani che ieri hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid . E a Cologno Monzese, alle porte di Milano, si è svolta oggi anche la prima vaccinazione domiciliare a un anziano non in grado di muoversi dalla sua abitazione. Saranno circa 500 i cittadini over 80 che usufruiranno di questa possibilità nell'area nord milanese.

Ma proprio in merito ai vaccini è stata scritta un'altra pagina nera legata a Liliana Segre. La senatrice a vita è stata minacciata e insultata sui social dopo essersi vaccinata ieri al Fatebenefratelli di Milano. La Polizia postale, coordinata dal capo del pool antiterrorismo milanese Alberto Nobili, sta indagando ora con l'ipotesi di reato di minacce aggravate dalla discriminazione e dall'odio razziale. (ANSA).