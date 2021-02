Trovata morta in casa,fermo per omicidio

(ANSA) - PAVIA, 18 FEB - E' arrivata subito la svolta per il caso della donna trovata morta in casa ieri pomeriggio in un appartamento di via Depretis a Pavia, nelle vicinanze del centro storico. Nelle prime ore di oggi, infatti, i carabinieri hanno sottoposto a fermo una persona, gravemente indiziata dell'omicidio di Lidia Peschechera, 49 anni. I particolari dell'operazione verranno resi noti nel corso della mattinata.

La donna, che era separata dal marito, è stata trovata cadavere nel bagno della sua abitazione. A dare l'allarme era stata un'amica, che non la sentiva da qualche giorno. (ANSA).