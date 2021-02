Monza: Galliani, Brocchi gode della nostra fiducia

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - "Brocchi gode della nostra totale fiducia, il Monza può raggiungere l'obiettivo che è quello della Serie A. I tifosi devono essere molto contenti, erano più di 40 anni che il Monza non era a questi livelli". Lo ha detto l'ad del Monza Adriano Galliani, a margine della presentazione del nuovo spot di WithU, sponsor del club brianzolo. "Siamo secondi, non capisco come si possa fare un processo alla squadra, siamo in linea con i nostri programmi - ha proseguito -. Derby Milan-Inter? Non posso dire quello che ha detto il presidente Berlusconi sull'Inter, io sono troppo tifoso del Milan. La partita di Belgrado potrebbe essere un handicap visto il rientro nella notte ma speriamo di noi. Ibrahimovic deve rinnovare? Da tifoso lo vorrei ancora vedere giocare, ma non voglio dare consigli, il Milan è ben gestito. Può venire al Monza? Lui è carino e gentile ma è un filino costoso, se non rinnova e noi l'anno prossimo saremo in Serie A magari ci faremo un pensierino". (ANSA).