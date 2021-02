Industria: a Brescia quasi recuperato livello pre Covid

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - La produzione in provincia di Brescia, una delle più colpite dalla pandemia Covid 19 soprattutto con la 'prima ondata', è molto vicina a recuperare i livelli di capacità industriale precedenti all'epidemia. Lo affermano i dati Unioncamere Lombardia e Servizio Studi della Camera di Commercio di Brescia.

Secondo lo studio congiunturale, negli ultimi tre mesi del 2020 la produzione manifatturiera in provincia di Brescia ha continuato a crescere, sebbene con minore intensità "risentendo degli effetti della seconda ondata della pandemia da Covid-19".

Le imprese industriali della provincia registrano infatti un aumento congiunturale dello 0,6%, che segue al recupero molto più consistente segnato nel terzo trimestre (+24,8%).

Nonostante questi risultati positivi non sono ancora stati raggiunti i livelli pre-Covid, anche se sono molto vicini: il confronto con l'ultimo trimestre del 2019 riporta infatti un calo della produzione dell'1,5%. Nel complesso del 2020 la manifattura bresciana registra comunque una perdita pesante pari al 10,1%, in linea con dato regionale (-9,8%). (ANSA).