COVID: il punto in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - In Lombardia aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+5) e diminuiscono nei reparti (-24). Sono 2.540 i nuovi positivi, 55 i decessi.

Non si sono registrate particolari criticità per la prima giornata di vaccinazione per i cittadini over 80 della Lombardia. Molti i 'grandi anziani' che dalle 8 di questa mattina si sono presentati nei 74 centri vaccinali regionali predisposti. Al Fatebenefratelli Oftalmico di Milano, tra i primi vaccinati anche Liliana Segre, la ballerina Carla Fracci e l'attore Renato Pozzetto. Ad accogliere la senatrice a vita anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il vice presidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. "Una vita che è un esempio per tutti. Anche nei gesti più semplici.

Grazie a Liliana Segre" ha scritto su Fb il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Non ho paura del vaccino, ho paura della malattia", ha detto la senatrice.

Nel centro vaccinale dell'ospedale Niguarda di via Ippocrate 45, in sole tre ore sono state somministrate le vaccinazioni che erano previste in cinque ore. A Lecco, i primi ad essere stati vaccinati all'ospedale Manzoni sono stati cittadini con più di 95 anni d'età, tutti accompagnati da famigliari, ma autosufficienti.

Intanto l'assessora Letizia Moratti ha affidato "la direzione generale Welfare di Regione Lombardia al dottor Giovanni Pavesi, esperto di management sanitario". L'ex Marco Trivelli diventerà direttore generale dell'Asst Brianza. "Cambiano il dg ma rimangono i problemi" ha commentato l'opposizione.

Una buona notizia arriva dal fronte industriale. La produzione in provincia di Brescia, una delle più colpite dalla pandemia soprattutto con la 'prima ondata', è molto vicina a recuperare i livelli di capacità industriale precedenti all'epidemia. Lo affermano i dati Unioncamere Lombardia e Servizio Studi della Camera di Commercio di Brescia. (ANSA).