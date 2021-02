Basket: Eurolega; Ax Milano-Maccabi Tel Aviv 87-68

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Dal trionfo in Coppa Italia alla sedicesima vittoria (la settima delle ultime otto, la quinta consecutiva in casa) in Eurolega, con la conferma del terzo posto solitario. L'Ax Milano prosegue nella abbuffata di gioie, liquidando in fretta la pratica Maccabi (87-68). Una gara dominata in cui gli israeliani restano in vantaggio una manciata di secondi sul 2-0 (canestro di Hunter) prima dell'immediato allungo dell'Olimpia, in vantaggio in doppia cifra già al 7' (15-5). Milano arriverà ripetutamente anche sul +19, segnale dell'ennesima gara dominata della stagione. "Abbiamo costruito la vittoria - spiega Messina - con la difesa ma siamo stati piuttosto fluidi anche in attacco. Eravamo corti nel ruolo di '4' senza LeDay e Brooks ma abbiamo fatto una bella prova".

Protagonista di serata Kyle Hines: oltre alla solita tentacolare difesa, una prova da 14 punti e 18 di valutazione. Rodriguez invece ne segna 10 (con 9 assist e 19 di valutazione) e supera quota 3000 in carriera in Eurolega. "Vuol dire che sono tanti anni che gioco a questo livello - dice ridendo lo spagnolo - ma mi diverto come se fosse il primo giorno". Settimana prossima per Milano doppio turno russo: lunedì il recupero a San Pietroburgo contro lo Zenit della gara rinviata per Covid, giovedì in casa contro il fanalino di coda Khimki. (ANSA).