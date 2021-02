Pugilato: Internazionale Ibf piuma;sfida tra campioni Italia

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Venerdì 26 febbraio nella manifestazione organizzata a porte chiuse all'Allianz Cloud di Milano da Opi Since 82-Matchroom e Dazn (che trasmetterà la riunione), Francesco Grandelli sfiderà Davide Tassi per il titolo internazionale Ibf dei pesi piuma, attualmente vacante, in un match sulla distanza delle dieci riprese.

Nato il 12 ottobre 1991 a Massa, in Toscana, professionista dall'aprile 2018, Tassi ha un record di 11 vittorie consecutive, 5 prima del limite. Il 20 ottobre scorso, al palasport di Massa, ha battuto il veterano Emiliano Salvini per il titolo italiano, che era anche questo vacante. E' stata una vittoria netta con i punteggi di 100-90, 99-91 e 100-90. Ma anche Grandelli ha combattuto e vinto contro Salvini per il titolo italiano, il 23 febbraio 2018 a Grugliasco. Quella del 26 è quindi una sfida tra campioni italiani, passati e presenti, che in questo caso si contenderanno una cintura internazionale.

"Ho saputo ch avrei affrontato Grandelli un mese fa - dice Tassi -. Non è abbastanza per prepararsi per un match contro un avversario del calibro dello stesso Grandelli, ma sono pronto.

Come sempre, mi alleno con il maestro Giancarlo Talamoni alla palestra Pugilistica Massese. Mi sento ben allenato e quindi salirò sul ring per impormi".

Va poi ricordato che nel corso della riunione di venerdì 26 all'Allianz Cloud ci sarà anche, come clou della serata, la sfida tra Daniele Scardina e lo spagnolo Cesar Nunez per il titolo dell'Unione Europea dei pesi supermedi sulla distanza delle dodici riprese. Anche in questo caso, diretta su Dazn.

