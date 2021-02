Milano: Sala ordina pausa pranzo con delivery etico

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - "Pronto? È possibile avere una consegna in Piazza della Scala 2?". La nostra consegna nr.0 è andata alla grande a giudicare dall'espressione del sindaco" scherzano al bistrot Rob De Matt, dopo che il sindaco Beppe Sala ha postato su Instagram la sua "pausa pranzo con roastbeef e patate di @robdemattmilano. Consegnato da So.De, il loro progetto di delivery etico e sostenibile!".

Il bistrot milanese votato all'inclusione ha infatti lanciato il suo progetto di social delivery: una piattaforma online dove ordinare a domicilio, acquistando i prodotti di botteghe di quartiere, librerie indipendenti, ristoranti, piccoli artigiani e contribuendo a garantire ai rider un contratto equo, una formazione adeguata e tutto l'equipaggiamento che serve per svolgere il servizio. Per ora solo un progetto, So.De, per cui è partito un crowdfunding su produzioni dal basso.

Scopo del progetto - spiegano i promotori - è "creare posti di lavoro per giovani, disoccupati e persone con storie di fragilità all'interno del mondo del delivery, offrendo percorsi di formazione e di inclusione lavorativa". Se verranno raccolti 25mila euro il comune di Milano, nell'ambito del crowdfunding civico, ne aggiungerà altri 37.500 necessari per partire e attivare 2 contratti subordinati per 2 community rider e 2 percorsi di tirocinio e inclusione lavorativa. (ANSA).