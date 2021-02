Industria: produzione 2020 in Lombardia -9,8%, meglio stime

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Nel 2020 la produzione industriale in Lombardia ha registrato un calo del 9,8%, risultato migliore delle previsioni di inizio pandemia. E' quanto emerge dalle rilevazioni sull'andamento della manifattura dell'industria e artigianato realizzato da Confindustria, Unioncamere e Regione Lombardia.

Nel quarto trimestre si registra un nuovo incremento congiunturale della produzione industriale (variazione congiunturale destagionalizzata +2,7%) e un'ulteriore attenuazione della contrazione tendenziale (la variazione tendenziale è contenuta al -2,6%).

Andamento meno dinamico per la produzione delle aziende artigiane manifatturiere: +0,2% la variazione congiunturale destagionalizzata e -4,9% la corrispondente variazione tendenziale. In questo caso la perdita media del 2020 è del -11,9%.

Dal booklet economico pubblicato su Genio & Impresa, il web magazine di Assolombarda emerge come dopo le previsioni sul calo del Pil nel 2020 atteso a -9,7% per la Lombardia e -9,1% per l'Italia, il 2021 si apre con un lieve ottimismo per la regione (+5,2%) e per il Paese (+4,8%). Dati più allarmanti per quanto riguarda la Cig e imprese: nel 2020, le ore autorizzate sono state 247 milioni a Milano, 65 a Monza, 20 a Pavia e 12 a Lodi, mentre si è registrato un drastico calo di iscrizioni al Registro delle imprese per quanto riguarda i servizi di alloggio e ristorazione (-35%), l'industria (-28%), il commercio (-16%) e le costruzioni (-14%).

(ANSA).