E.League: Pioli "Spezia? Non era vero Milan,voltiamo pagina"

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - "Sarebbe stato preoccupante se avessimo giocato da Milan e perso la partita. Ma non è stato così. Ora voltiamo pagina. Bisogna guardare avanti e lo abbiamo sempre fatto. Nello sport non conta quanto fatto in precedenza, conta solo ciò che si fa dopo": il tecnico del Milan Stefano Pioli, alla vigilia dei sedicesimi di Europa League, chiede alla squadra di riscattarsi dopo la sconfitta contro lo Spezia che è costato il primo posto in classifica.

Domani il Milan affronterà la Stella Rossa una "sfida importante contro una squadra che fa un buon calcio e dovremo farci trovare preparati. Vogliamo essere la sorpresa in Europa".

