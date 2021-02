E.League: Krunic, Milan deve riscattarsi dopo ko con Spezia

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - "Seguo molto il campionato serbo, sono molto forti. Noi li affronteremo con fiducia e consapevolezza. Dobbiamo riscattarci dopo la sconfitta contro lo Spezia e cercheremo di vincere": così il centrocampista del Milan, Rade Krunic, alla vigilia della sfida contro la Stella Rossa, avversario nei sedicesimi di Europa League.

"Stiamo bene - tranquillizza Krunic - la squadra sta bene. Non ci serve confusione dopo una sconfitta che ci sta. Il problema è come abbiamo perso, non siamo stati noi. Non era il vero Milan di quest'anno. Ne abbiamo parlato e domani abbiamo un'occasione per riscattarci, voltando pagina e guardando avanti". (ANSA).