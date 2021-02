Covid: Bertolaso, nuova variante scozzese nel Varesotto

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - "Sembra che ci sia una variante delle varianti, nel senso che pare che la variante inglese sia ulteriormente mutata, tanto che stiamo parlando di variante scozzese in un paio di comuni della provincia di Varese". Lo ha detto ieri Guido Bertolaso, consulente del governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, nel corso di un webinar di Eurocomunicazione dal titolo: 'L'esempio di Israele nel Piano di vaccinazione anti Covid".

"Ci stiamo domandando cosa fare e quale misure mettere in piedi" per questa nuova variante, ha aggiunto Bertolaso. (ANSA).