Cortina: arriva Sofia Goggia, tiferà le azzurre in gigante

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Per il gigante iridato le azzurre avranno una tifosa d'eccezione. A Cortina è arrivata infatti Sofia Goggia: la campionessa olimpica di discesa, costretta a saltare i mondiali di sci a causa della frattura del piatto tibiale laterale del ginocchio destro rimediata a Garmisch, ha effettuato un controllo all'arto infortunato che ha confermato i tempi di recupero stilati nelle ore immediatamente successive alla caduta nella località tedesca, e domani sarà al parterre per tifare le compagne di squadra Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni e Laura Pirovano impegnate nel gigante femminile.

Stagione finita invece per Lara Della Mea. L'azzurra caduta nella prima run dei quarti di finale della gara a squadre mista è stata trasportata presso l'ospedale Codivilla, dove la risonanza magnetica ha evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, che verrà operato nei prossimi giorni. (ANSA).