A Brera le Fantasie di Mafai contro orrori fascismo

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Sono in mostra da oggi a Brera Le Fantasie di Mario Mafai, 22 dipinti donati al museo nel 2018 dall'ingegner Aldo Bassetti, presidente degli Amici di Brera dal 2007 al 2020. Le Fantasie - tavolette dipinte con colori allucinati e di forte matrice espressionista tra il 1939 e il 1944 come atto di denuncia dei massacri della guerra e del nazifascismo - faranno parte della collezione di arte moderna che sarà ospitata a Palazzo Citterio.

"Il mio acquisto e il mio regalo — spiega il collezionista — hanno un significato strettamente politico. Questi lavori rappresentano un uomo, Mario Mafai, che come artista aveva avuto la priorità di descrivere le tristezze e le infamie dei campi di concentramento. Qui c'è il mio pensiero, un pensiero antifascista. Io desidero che si conosca quanto è accaduto nella storia, affinché sia ricordato per sempre".

La storia di queste opere parte da lontano, quando Bassetti aveva appena 14 anni e sua zia fu una delle vittime della strage dell'Hotel Meina sul Lago Maggiore nel 1943. Sedici ebrei ospiti dell'Albergo vennero prima identificati e trattenuti per alcuni giorni in una stanza e poi, in due notti successive (22 e 23 settembre), uccisi e gettati con zavorre nel lago. Tra le vittime c'era Lotte Froehlich Mazzucchelli, zia di Bassetti, che fu chiamato a riconoscerne il cadavere: "Un'esperienza che ha cambiato completamente la mia sensibilità morale, politica e sociale. Ecco allora che Mafai - spiega - diventa un simbolo della mia vita".

Mafai iniziò a dipingere le Fantasie nel periodo del suo soggiorno a Genova, dove si era trasferito da Roma con la famiglia, nel 1939, per timore delle discriminazioni nei confronti della moglie Antonietta Raphaël, ebrea, all'indomani dell'approvazione delle leggi razziali. (ANSA).