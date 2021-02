Vaccini:in Lombardia oltre 200mila adesioni da parte over 80

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Sono oltre duecentomila gli over 80 che da ieri, quando si sono aperte le registrazioni, hanno dato l'adesione alla vaccinazione anticovid in Lombardia.

Prima delle 10,30 erano in tutto 208449, di cui 197.250 attraverso il portale, 10.127 in farmacia e 1072 dal medico di famiglia.

La giornata di ieri si è chiusa a mezzanotte con 183817 registrazioni, di cui 177000 attraverso il portale della Regione, 6044 attraverso le farmacie e 773 dai medici di medicina generale. (ANSA).