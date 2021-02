Vaccini, Fontana: 'Serve autorizzazione per acquisto diretto'

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - "Per ora non c'è la possibilità per le singole regioni di acquistare direttamente i vaccini.

Aspettiamo che arrivino le autorizzazioni". Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla trasmissione 'Mattino Cinque' su Canale 5.

"L'importante è che arrivino le dosi - ha aggiunto -. Le dosi che abbiamo attualmente non sono sufficienti per effettuare una vaccinazione di massa. Rischiamo di metterci così tanto tempo da rendere inutile farla". (ANSA).