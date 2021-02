PoliMi si candida ospitare centro dell'Agenzia spaziale

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Il Politecnico di Milano si candida ad ospitare, nel distretto innovazione di Bovisa, un centro di incubazione (ESA BIC) dell'Agenzia Spaziale Europea. E se si aggiudicherà il bando dell'Agenzia, Regione Lombardia è pronta a sostenerla con il cofinanziamento delle startup del settore che vi troveranno spazio. Per questo ha deciso di firmare un accordo con il PoliMi.

"Grazie al nostro sostegno - ha spiegato l'assessore allo Sviluppo economici Guido Guidesi - il Politecnico potrà partecipare al bando dell'Agenzia Spaziale Europea volto ad individuare un prime contractor che possa avviare e gestire un nuovo ESA BIC in Italia, una sfida innovativa e avvincente che, in caso di aggiudicazione della gara, assicurerebbe il coinvolgimento attivo degli stakeholder lombardi della filiera dell'Aerospazio così da fare sistema e massimizzare i risultati del programma del Centro di incubazione delle imprese".

"La nostra volontà è riportare la Lombardia dove merita - ha concluso Guidesi -, dopo un anno difficilissimo a causa dell'emergenza sanitaria che ci ha colpiti duramente; è una sfida impegnativa, ma progetti come questi possono certamente aiutarci a raggiungere il risultato". (ANSA).