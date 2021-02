Lasciò figli a casa per andare a festa, patteggia 15 mesi

(ANSA) - LECCO, 16 FEB - Abbandonò quattro figli minorenni in casa per andare a una festa, patteggia 15 mesi. La donna di 36 anni nel giugno dello scorso anno aveva lasciato i figli tra i 5 e i 14 anni in casa da soli, poi durante la festa era stata colta da malore e trasportata all'ospedale di Lecco.

Successivamente gli agenti della Questura erano andate a casa sua, in un paese dell'hinterland lecchese dove hanno trovato i ragazzi. Decisiva è stata la testimonianza della figlia di 14 anni, che ha raccontato di aver assistito i fratellini tutta la notte e che in precedenza aveva anche subito maltrattamenti dal compagno della madre. Il tribunale competente ha tolto la potestà genitoriale alla madre e affidato - sotto al tutela dei servizi sociali del Comune di Lecco - i quattro figli. Oggi davanti al giudice delle udienze preliminari Salvatore Catalano la 36enne ha patteggiato 15 mesi per abbandono di minori, mentre il compagno andrà a giudizio a maggio per maltrattamenti.

(ANSA).