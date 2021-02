Fontana, serve autorizzazione per l'acquisto diretto dei vaccini

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - "Le dosi che abbiamo attualmente non sono sufficienti per effettuare una vaccinazione di massa.

Rischiamo di metterci così tanto tempo da rendere inutile farla": il presidente della Lombardia Attilio Fontana a Mattino 5 ha spiegato così che "l'importante è che arrivino le dosi".

"Per ora - ha aggiunto - non c'è la possibilità per le singole Regioni di acquistare direttamente i vaccini. Aspettiamo che arrivino le autorizzazioni". Nel frattempo il governatore intende "tenersi stretto" il suo consulente per il piano vaccinale Guido Bertolaso. "Non consiglio a Draghi il nome di Bertolaso perché me lo voglio tenere ben stretto qui in Lombardia. Avrei paura che accettasse l'invito. Spero che rimanga qui perché è una persona assolutamente insostituibile".

(ANSA).