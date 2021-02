Carceri: sindacato S.PP., aggredite agenti a Vigevano

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Una detenuta appartenente al circuito AS3 (membri di organizzazioni criminali) ha aggredito nel carcere di Vigevano alcune poliziotte penitenziarie che sono state portate al Pronto Soccorso.

A darne notizia è il segretario generale del Sindacato Polizia penitenziaria S.PP. Aldo Di Giacomo: "Nella mattinata di ieri la detenuta si è recata al casellario del carcere e qui sosteneva che le mancassero degli effetti personali tentando di aggredire sia una vice sovrintendente sia una collega". Sono intervenute altre tre poliziotte che sono state a loro volta picchiate.

Per Di Giacomo è "imprescindibile un'imminente introduzione di una norma che infligga una pena esemplare per chi aggredisce o tenti di aggredire in primis i poliziotti e per chi, con la propria forza fisica e mentale, cerca di sovrastare gli altri detenuti. Anche quest'episodio testimonia ciò che è la realtà carceraria: un sistema dove le reali vittime sono le donne e gli uomini in uniforme, emblema della noncuranza della politica".

(ANSA).