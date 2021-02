Cade dal tetto, fabbro muore in azienda

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Un operaio di 72 anni è morto oggi cadendo da un tetto alla Gemtex, ditta di Suisio (Bergamo) che produce nastri elastici per abbigliamento.

La vittima è un fabbro, era stato chiamato dalla Gemtex per eseguire alcuni lavori di manutenzione ai pali della luce.

L'artigiano - ha ricostruito Ats Bergamo - è salito sul tetto del capannone e ha messo un piede su un lucernario, che ha ceduto. Cadendo, ha battuto la testa su un carrello sottostante.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate, tanto che per soccorrerlo è stato subito inviato l'elicottero del 118 da Bergamo, oltre a due ambulanze. Sul posto anche i carabinieri di Capriate San Gervasio. (ANSA).